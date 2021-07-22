Международный валютный фонд (МВФ) продолжает прогнозировать «впечатляющее восстановление» мировой экономики в 2021 году, несмотря на распространение штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.



«Несмотря на тот факт, что, конечно, новый штамм доставляет нам некоторое беспокойство, мы прогнозируем впечатляющее восстановление в 2021 году», — подчеркнула она.

По ее словам, прогноз роста мировой экономики в 2021 году остался на том же уровне, что и в апреле, — 6%. «Это было 6% в апреле, и это 6% в июле. Однако за этот промежуток времени между апрелем и июлем изменился состав этих 6%. Теперь мы прогнозируем, что в некоторых странах рост будет более быстрым. В некоторых же странах, согласно нашим прогнозам, он будет более медленным», — отметила Георгиева.

«В чем разница? В первую очередь в скорости и эффективности вакцинации и доступности налогово-бюджетных средств для того, чтобы предпринимать эти действия», — пояснила глава МВФ.