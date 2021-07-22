При переезде в другой регион с целью трудоустройства россиянам могут начать выделять финансовую поддержку, пишет «Российская газета». С таким предложением выступил Минтруд России. Проект федерального закона вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ».
В ведомстве отмечают, что поправки позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности. Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности, отметили в Минтруде.
Первое место по выплатам пособий по безработице в России занимает Чечня, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роструда. Поддержку в этой республике на май 2021 года получают более 46 тыс. человек.
В случае утверждения закона регионами будут выделены дополнительные средства на выплату суточных, а также единовременного пособия гражданам, которые не смогли найти работу в своем регионе. Законопроектом также изменяется механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Упрощается порядок согласования указанных программ. Работодатели могут выступить участниками софинансирования привлечения работников в рамках региональных программ.
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту РФ. Это следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», передает РИА Новости.