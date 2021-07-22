При переезде в другой регион с целью трудоустройства россиянам могут начать выделять финансовую поддержку, пишет «Российская газета» . С таким предложением выступил Минтруд России. Проект федерального закона вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ».

В ведомстве отмечают, что поправки позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности. Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности, отметили в Минтруде.

Названы регионы с наибольшим количеством безработных Первое место по выплатам пособий по безработице в России занимает Чечня, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роструда. Поддержку в этой республике на май 2021 года получают более 46 тыс. человек.

В случае утверждения закона регионами будут выделены дополнительные средства на выплату суточных, а также единовременного пособия гражданам, которые не смогли найти работу в своем регионе. Законопроектом также изменяется механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Упрощается порядок согласования указанных программ. Работодатели могут выступить участниками софинансирования привлечения работников в рамках региональных программ.