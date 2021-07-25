Банк «Левобережный» предлагает скидку 50% на бизнес-пакеты РКО поручителям по кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации. Акция банка «Все вместе» действует для юридических лиц и ИП, которые выступили поручителями по кредитам малого и среднего бизнеса.



Компании-поручители получают скидку на услуги расчетно-кассового обслуживания по бизнес-пакетам «Все включено», «Стабильный» и «Рост» при открытии первого расчетного счета. Скидка 50% предоставляется на весь срок действия договора поручительства. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2021 года.

В каждый бизнес-пакет РКО включен определенный лимит на совершение платежей, внесение и снятие денежных средств, переводы на счета физических лиц в зависимости от потребностей компании.

Помимо услуг РКО компании малого и среднего бизнеса могут получить в банке «Левобережный» сумму от 500 тыс. рублей по ставке от 8,5% годовых. Форма выдачи — кредит или кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности. Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ссудной задолженности в другом банке. Срок кредита — до десяти лет с возможностью годовой отсрочки погашения основного долга. Залогом может выступать недвижимость, оборудование, транспорт и спецтехника, поручительство Фонда развития МСП НСО. При этом сумму до 5 млн рублей залогом можно не обеспечивать.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

