Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 745,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,76% и равнялся 1 598,2 пункта.

Настроения на глобальных рынках продолжают улучшаться, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов: в целом в четверг утром на мировых рынках преобладает умеренно позитивный настрой. Аналитик полагает, что стабилизация ситуации на товарных рынках и ожидания завтрашнего блока предварительных данных по деловой активности в Европе и США будут способствовать сохранению роста на мировых фондовых рынках.

«Сегодня индекс Мосбиржи при поддержке преобладания позитивных настроений на глобальных рынках в течение дня постарается продвинуться к отметке 3 750 пунктов. Из внутренних событий, способных оказать поддержку рынку акций, отметим публикации финотчетности НЛМК и ММК, а также операционные результаты «М.Видео», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА