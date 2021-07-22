Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 745,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,76% и равнялся 1 598,2 пункта.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
Ашинский Метзавод
+276.15%
Купить
TCS Group Holding PLC
+252.87%
Купить
Варьеганнефтегаз
+186.94%
Купить
Распадская
+142.30%
Купить
ПИК ГК
+137.01%
Купить
Смотреть все предложения

Настроения на глобальных рынках продолжают улучшаться, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов: в целом в четверг утром на мировых рынках преобладает умеренно позитивный настрой. Аналитик полагает, что стабилизация ситуации на товарных рынках и ожидания завтрашнего блока предварительных данных по деловой активности в Европе и США будут способствовать сохранению роста на мировых фондовых рынках.

«Сегодня индекс Мосбиржи при поддержке преобладания позитивных настроений на глобальных рынках в течение дня постарается продвинуться к отметке 3 750 пунктов. Из внутренних событий, способных оказать поддержку рынку акций, отметим публикации финотчетности НЛМК и ММК, а также операционные результаты «М.Видео», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА