Онлайн-сервис услуг YouDo.com и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустили платформу для работы юридических лиц с самозанятыми — «YouDo Бизнес», сообщается в релизе онлайн-сервиса.

Отмечается, что «YouDo Бизнес» создан на базе с2с-маркетплейса услуг YouDo.com. «Новый b2b-продукт помогает компаниям использовать выгодный налоговый режим для самозанятых, осуществлять подбор внештатных исполнителей, оптимизировать операционные расходы на ведение электронного документооборота, производить легальные расчеты, формировать необходимые закрывающие документы, уплачивать налоги за самозанятых в ФНС и минимизировать риски при работе с ними», — говорится в сообщении.

Оказывать услуги юридическим лицам смогут зарегистрированные пользователи YouDo и hh.ru, имеющие официальный статус самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход). Для самозанятого отклики на вакансии бесплатны.

Монетизация платформы состоит из двух бизнес-моделей: оплата за привлечение исполнителей и комиссии за выплаты. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, то никаких платежей, кроме комиссии, не требуется. Компания планирует развивать и предлагать клиентам дополнительные продукты, в том числе финансовые и страховые, чтобы самозанятые имели дополнительные социальные гарантии, не уступающие классической занятости.

«По нашим прогнозам, в ближайшие три года количество самозанятых может составить до 10—15% от всего трудоспособного населения страны. В основном это граждане, задействованные ранее в теневой занятости или оказывающие услуги неофициально. При этом динамика роста числа самозанятых будет зависеть от того, насколько активно бизнес готов с ними работать. Мы видим устойчивый запрос бизнеса не только к поиску самозанятых, но и на автоматизацию процессов при работе с ними. Прогресс в сотрудничестве бизнеса и самозанятых может стать драйвером, который обеспечит ускоренное развитие самозанятости в стране и курса на легализацию экономики», — пояснил сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин.

Анна КОМАРОВА