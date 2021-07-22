Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 июля, опустился ниже 87 рублей впервые с 6 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 10:15 мск, потерял 27,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 86,965 рубля, курс доллара в это же время находился на уровне 73,6925 рубля, уменьшившись на 32,25 копейки, следует из данных на сайте биржи.

Факторами укрепления национальной валюты в настоящее время выступают растущие котировки нефти, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов: накануне баррель марки Brent вырос до отметки 72 доллара. Кроме цен на нефть, добавляет эксперт, рубль в краткосрочной перспективе поддерживает наступление налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

