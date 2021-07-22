В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать на 10—15%, пишет РБК со ссылкой на заявление президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко. На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье.

По словам владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова, осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18—20%. Схожий прогноз дает и Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte). Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с IV квартала 2020 года. В среднем, по оценке Павлова, они выросли на 5—10%, но те, у кого были большие товарные запасы, могли частично нивелировать этот рост. Предупреждали о росте стоимости продукции к летнему сезону и другие ретейлеры.

Участники рынка напоминают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тыс. долларов, сейчас она доходит до 10 тыс. долларов, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет Ярошенко.

Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты, перечисляет Мельников. В частности, по его словам, подорожало синтетическое волокно эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и «ноунейм-компании», уточняет Мельников.

По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Кроме того, как уточняет Павлов из Zenden Group, растут инвестиции в открытие магазинов: с прошлого года цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды: «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно». Однако повышать цены готовы не все ретейлеры: в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) они остаются на уровне 2019 года. Группе, как говорит ее гендиректор Михаил Уржумцев, удается балансировать в регулировке маржи и расходной части.