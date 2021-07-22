Госкорпорация «Ростех» планирует привлечь более 30 млрд рублей в свои НПФ по новой корпоративной программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) к 2026 году, пишет «Коммерсант» . Стандарт программы был утвержден в конце июня, для стимулирования работников госкорпорация готова софинансировать их вложения.

В «Ростехе» рассчитывают, что за пять лет ее участниками станут 80% сотрудников организаций корпорации, то есть около 440 тыс. человек. Расходы на НПО организаций госкорпорации в 2025 году составят не менее 8 млрд рублей, оценивают в «Ростехе». В настоящее время у госкорпорации есть два НПФ: «Ростех» и «Первый промышленный альянс».

Пенсионная программа будет реализовываться в двух модификациях: «Софинансирование» и «Софинансирование плюс». В первом варианте может принять участие любой сотрудник госкорпорации и ее организаций без ограничений по максимальному размеру пенсионных взносов. При этом работодатель будет софинансировать взносы на принципах паритета в пределах 2,5% от заработка работника. Второй вариант ориентирован на ключевых специалистов и руководителей. Взносы участников установлены в размере 1—10% от зарплаты. Взнос работодателя зависит от результатов выполнения плановых показателей по чистой прибыли предприятия за предыдущий квартал и может превышать взнос работника.

Участники рынка напоминают, что корпоративные пенсионные программы (КПП) активно развивались в 2000-х годах, когда шло устойчивое развитие предприятий, а рост заработных плат опережал рост пенсий, и была необходимость стимулировать выход сотрудников на пенсию. В последнее время, согласно оценкам PwC, прослеживается замедление темпов создания новых КПП, большая часть которых создана более десяти лет назад. «Кто-то выбирает путь зарплат, кто-то бонусные программы, здесь выбрали пенсионную историю — рационально и имиджево», — считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его мнению, корпоративная программа на принципах паритетного софинансирования должна удерживать квалифицированные кадры.

Вместе с тем участники рынка считают, что достижение заявленных результатов потребует значительных усилий. Для успешности осуществления замысла должен быть подключен не только административный, но и финансовый ресурс, указывает гендиректор НПФ «Будущее» Светлана Касина.