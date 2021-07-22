Половина российских туроператоров полностью выполнила обязательства перед туристами, которые не смогли в прошлом году отдохнуть из-за пандемии, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушел с рынка. Также на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, отметила глава ведомства.

Объем долгов прошлого года сократился более чем в шесть раз, с 44 млрд рублей до 7 млрд рублей, напомнила она. Догузова ожидает, что до конца года эта цифра сократится еще на 3 млрд рублей. В Ростуризме надеются, что по мере открытия направлений в страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы обязательства также будут выполнены.

Российские туроператоры до конца 2021 года почти полностью закроют долги перед туристами по Турции, заявила Догузова. По ее словам, по 70% таких туров люди либо уже съездили, либо съездят до конца этого года, по 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. Туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги, сообщила Догузова.

Семьи РФ с детьми смогут приобрести авиабилеты со скидкой уже в августе Авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

В Ростуризме понимают, что ситуация сейчас не простая, и отрасль продолжает работать с учетом серьезных ограничений, подчеркнула глава ведомства. «Вместе с тем мы просим туроператоров и турагентов очень внимательно относиться к просьбам туристов, идти им навстречу, быть на связи и в первую очередь все усилия направить на исполнение текущих обязательств», — указала она.

Одним из приоритетов работы Ростуризма остается недопущение банкротств туроператоров в условиях, когда большая часть стран по-прежнему закрыта для туризма, отметила Догузова. То есть необходимо поддержать бизнес и одновременно дать туристам возможность отправиться в поездку или вернуть свои средства, добавила она.