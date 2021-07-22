Промсвязьбанк совместно с ПФК ЦСКА и платежной системой Mastercard запускают «Карту болельщика ПФК ЦСКА», которая дает возможность получать уникальные призы, а также скидку 10% на товары в официальных магазинах клуба. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



За расчеты «Картой болельщика ПФК ЦСКА» клиентам будут начисляться бонусные баллы — «БитКони». Больше всего бонусов — 7% от суммы покупки — можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах «ВЭБ Арены», 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% баллами от суммы покупок.

«Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом», — пояснили в банке.

По желанию держатель «Карты болельщика ПФК ЦСКА» сможет обменять накопленные «БитКони» на рубли из расчета 1 балл равен 0,5 рубля.

Контролировать баланс бонусного счета держатели карты смогут в мобильном приложении, интернет-банке ПСБ, а также в личном кабинете на сайте ПФК ЦСКА или мобильном приложении ПФК ЦСКА.

Участникам премиальной программы ПСБ Orange Premium Club по карте болельщика предоставляются дополнительные привилегии: персональное обслуживание, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов, страхование при выезде за рубеж.

При покупках на сумму от 5 тыс. рублей обслуживание карты бесплатное, при меньшей сумме комиссия составит 99 рублей в месяц. Для участников программы Orange Premium Club обслуживание карты бесплатное.

Оформить «Карту болельщика ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через кол-центр. Участники программы Orange Premium Club могут заказать ее через сайт банка, кол-центр или обратиться к персональному менеджеру. Получить готовую карту можно в любом отделении банка, через персонального менеджера или заказать курьерскую доставку.

Екатерина САВЕЛЬЕВА