На срочном рынке Московской биржи 27 июля стартуют торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в десять раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом на индекс РТС, говорится в сообщении торговой площадки. Торговый код — RTSM.

«Базисным активом нового контракта выступает индекс РТС, рассчитываемый Московской биржей. Цена контракта указывается в пунктах. Шаг цены составляет 0,5 пункта, его стоимость рассчитывается в российских рублях и составляет 0,1 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю. Таким образом, номинальный объем контракта и сумма денежных средств, блокируемая под гарантийное обеспечение, будут в десять раз меньше, чем для фьючерса на индекс РТС», — говорится в релизе.

С первого дня торгов участникам рынка будут доступны фьючерсы с четырьмя одновременно торгуемыми сроками с исполнением в сентябре и декабре 2021 года, марте и июне 2022 года.

«Новый инструмент откроет дополнительные торговые возможности для широкого круга российских частных инвесторов, которых на Московской бирже уже почти 13 млн человек. Для них активно расширяется линейка биржевых производных инструментов, в том числе за счет контрактов с меньшей номинальной стоимостью», — отмечают на бирже.

Торги фьючерсом на индекс РТС начались в 2005 году. Он является вторым по популярности контрактом на срочном рынке Мосбиржи и входит в топ-15 самых торгуемых индексных контрактов в мире (по данным Futures Industry Association, FIA). На срочном рынке Московской биржи также торгуется мини-фьючерс на индекс Мосбиржи, номинал которого в десять раз меньше, чем у основного фьючерса.

Екатерина САВЕЛЬЕВА