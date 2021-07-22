На срочном рынке Московской биржи 27 июля стартуют торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в десять раз номинальным объемом контракта по сравнению с классическим фьючерсом на индекс РТС, говорится в сообщении торговой площадки. Торговый код — RTSM.
«Базисным активом нового контракта выступает индекс РТС, рассчитываемый Московской биржей. Цена контракта указывается в пунктах. Шаг цены составляет 0,5 пункта, его стоимость рассчитывается в российских рублях и составляет 0,1 доллара США по курсу доллара США к российскому рублю. Таким образом, номинальный объем контракта и сумма денежных средств, блокируемая под гарантийное обеспечение, будут в десять раз меньше, чем для фьючерса на индекс РТС», — говорится в релизе.
С первого дня торгов участникам рынка будут доступны фьючерсы с четырьмя одновременно торгуемыми сроками с исполнением в сентябре и декабре 2021 года, марте и июне 2022 года.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+276.15%
|Купить
|
+252.87%
|Купить
|
+186.94%
|Купить
|
+142.30%
|Купить
|
+137.01%
|Купить
«Новый инструмент откроет дополнительные торговые возможности для широкого круга российских частных инвесторов, которых на Московской бирже уже почти 13 млн человек. Для них активно расширяется линейка биржевых производных инструментов, в том числе за счет контрактов с меньшей номинальной стоимостью», — отмечают на бирже.
Торги фьючерсом на индекс РТС начались в 2005 году. Он является вторым по популярности контрактом на срочном рынке Мосбиржи и входит в топ-15 самых торгуемых индексных контрактов в мире (по данным Futures Industry Association, FIA). На срочном рынке Московской биржи также торгуется мини-фьючерс на индекс Мосбиржи, номинал которого в десять раз меньше, чем у основного фьючерса.