Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут «Известия» . При этом существует три наиболее распространенные уловки, на которые жалуются потребители финуслуг.

Первая жалоба потребителей связана с тем, что заемщик при получении кредита заключает договор страхования, предусматривающий покрытие двух разных рисков — жизни и, например, от несчастных случаев и болезней или потери доходов. При этом в договоре указывается, что только заключение полиса по страхованию жизни осуществляется для исполнения обязательств по кредиту, а отказ от этой услуги влияет на размер процентной ставки.

Второй риск формально не оказывает влияния на решение банка и стоимость заемных средств. Однако информацию об этом до клиента не доводят. Он подписывает договор, но при досрочном погашении узнает, что на возврат части по риску, связанному с несчастными случаями и болезнями, он претендовать не может. Хотя страховая премия по нему в несколько раз выше, чем по «жизни».

Отмечается, что по второй схеме заемщику предлагается заключить два договора страхования, но только один из них привязан к кредиту. Второй полис страхования жизни и здоровья просто заключается банком как агентом страховой компании. При этом разница этих договоров и их влияние на выдачу заемных денег потребителю не разъясняются. И человек, который заинтересован в получении денег на самых выгодных условиях, соглашается на оба полиса. При досрочном погашении кредита страховая премия возвращается только по одному договору. В-третьих, есть случаи, когда и вовсе заключается один полис без привязки к кредиту.

В ЦБ знают о новой практике и уже потребовали, чтобы страховые компании отказались от нее, следует из информационного письма регулятора. Как уточняет регулятор в информписьме, нормы закона не выделяют различные риски. Поэтому Центробанк сообщает о недопустимости указанных практик и считает необходимым исключить их из деятельности страховщиков. А «иное, по мнению Банка России, может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов потребителей», подчеркнули в ЦБ.