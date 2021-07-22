Страховщики придумали способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут «Известия». При этом существует три наиболее распространенные уловки, на которые жалуются потребители финуслуг.
Первая жалоба потребителей связана с тем, что заемщик при получении кредита заключает договор страхования, предусматривающий покрытие двух разных рисков — жизни и, например, от несчастных случаев и болезней или потери доходов. При этом в договоре указывается, что только заключение полиса по страхованию жизни осуществляется для исполнения обязательств по кредиту, а отказ от этой услуги влияет на размер процентной ставки.
Второй риск формально не оказывает влияния на решение банка и стоимость заемных средств. Однако информацию об этом до клиента не доводят. Он подписывает договор, но при досрочном погашении узнает, что на возврат части по риску, связанному с несчастными случаями и болезнями, он претендовать не может. Хотя страховая премия по нему в несколько раз выше, чем по «жизни».
Отмечается, что по второй схеме заемщику предлагается заключить два договора страхования, но только один из них привязан к кредиту. Второй полис страхования жизни и здоровья просто заключается банком как агентом страховой компании. При этом разница этих договоров и их влияние на выдачу заемных денег потребителю не разъясняются. И человек, который заинтересован в получении денег на самых выгодных условиях, соглашается на оба полиса. При досрочном погашении кредита страховая премия возвращается только по одному договору. В-третьих, есть случаи, когда и вовсе заключается один полис без привязки к кредиту.
В ЦБ знают о новой практике и уже потребовали, чтобы страховые компании отказались от нее, следует из информационного письма регулятора. Как уточняет регулятор в информписьме, нормы закона не выделяют различные риски. Поэтому Центробанк сообщает о недопустимости указанных практик и считает необходимым исключить их из деятельности страховщиков. А «иное, по мнению Банка России, может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов потребителей», подчеркнули в ЦБ.
Заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка (если не произошел страховой случай). Соответствующие разъяснения Банк России направил всем страховым компаниям, сообщается на сайте регулятора.