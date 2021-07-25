СберБанк совместно с группой компаний «ФСК» предлагают специальную программу — ипотека в рассрочку, которая дает возможность сократить ежемесячный платеж, сообщает пресс-служба кредитной организации. Предложение реализуется в рамках базовой программы кредитования, по которой ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет и составляет от 8% годовых. Первоначальный взнос — от 10% от стоимости объекта недвижимости.

Выдача кредита осуществляется несколькими траншами, количество которых неограниченно. Первый транш перечисляется банком после подписания кредитного договора. Последующие транши — не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша и до подписания передаточного акта на приобретаемую квартиру.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Подобное предложение позволяет сократить заемщику размер ежемесячного платежа, так как сумма кредита становится меньше за счет дробления ее на транши. Таким образом, приобретая квартиру, к примеру, в ЖК бизнес-класса «Рихард» за 23,7 миллиона рублей и заплатив первоначальный взнос в размере 10% от стоимости недвижимости, общая сумма кредита составит 21,3 миллиона рублей. Разбив ее на транши, заемщик экономит до 514 тысяч рублей за счет уплаты процентов по кредиту. Это программа будет актуальна для тех, кто арендует жилье, ждет окончания вклада либо продает свою недвижимость, поскольку последующие транши можно не брать вовсе при наличии собственных средств», — комментирует руководитель управления прямых продаж ГК «ФСК» Андрей Вербицкий.

Программой «Ипотека в рассрочку» можно воспользоваться при покупке недвижимости в ЖК «Рихард» и апарт-комплексе «Движение.Тушино».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

