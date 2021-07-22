Индия ведет переговоры с правительством России об инвестициях в размере не менее 2—3 млрд долларов в российские проекты по разведке и добыче нефти и газа, пишет газета Business Standard со ссылкой на неназванных чиновников.

По их сведениям, российское правительство предложило несколько месторождений индийской компании ONGC Videsh и любому потенциальному консорциуму, который она может сформировать. Кроме того, по их словам, обсуждается возможность инвестиций Индии в проекты разведки нефти и газа в Арктике.

«Речь идет о проектах разведки и добычи нефти и газа в России. Масштаб проектов пока не определен, но переговоры с правительством России идут», — сказал один из собеседников издания.

По данным газеты, три дальневосточных региона — Якутия, Сахалинская область и Амурская область — проявили интерес к индийским инвестициям в нефтегазовые проекты.