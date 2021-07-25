Банк «Уралсиб» запустил акцию «Выгодный ВЭД», сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиенты, которые перевели свой бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности на обслуживание в «Уралсиб», получают бесплатную услугу валютного контроля на три месяца с момента подключения к акции.

Акция проводится по 31 декабря 2021 года. «Принять участие в ней могут новые клиенты, а также действующие клиенты банка, которые не пользовались услугами валютного контроля в банке в течение 2020—2021 годов, — юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой», — говорится в релизе.

Уточняется, персональный эксперт «Уралсиба» поможет бесплатно оформить документы по переводу контракта из другого банка, обеспечит пошаговое сопровождение по сделке.

По окончании срока действия бесплатной услуги за валютный контроль плата взимается согласно тарифам банка: 0,12/0,15% (в зависимости от региона) от суммы операции, но не менее 600 и не более 60 тыс. рублей плюс НДС.

