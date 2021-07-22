ЦБ установил официальные курсы валют на 23 июля.

Курс доллара снизился на 80,02 копейки, составив 73,6945 рубля (74,4947 рубля на 22 июля). Курс евро опустился на 67,56 копейки, до 86,9227 рубля (87,5983 рубля на 22 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,84 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,05 рубля (минус 19 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,6—74,03 рубля за доллар и 86,81—87,35 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА