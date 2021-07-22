Средний чек кредита на покупку жилья в Москве и Московской области в июне впервые достиг 6,5 млн рублей, что на 6,2% больше, чем в предыдущем месяце (6,1 млн), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

В остальных регионах России средняя сумма ипотечного кредита составила 3,1 млн рублей в июне, в целом по всей России — 3,5 млн рублей.

«Снижение доли дефолтной задолженности, как правило, происходит под влиянием двух основных факторов: опережающий рост объемов кредитования и списание/продажа дефолтной задолженности кредиторами, в основном в целях оптимизации структуры баланса. В качестве дополнительного нерегулярного фактора можно рассматривать реструктуризацию кредитов, объем которой в июне был минимальным и не мог оказать сколько-нибудь существенного влияния на рассматриваемый показатель», — комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

В июне текущего года, добавил он, оба фактора проявили себя: рост объема портфеля находился на своих максимальных значениях — около 2% (в 2019 году — 0,7%, в 2018-м — 1,8%), а объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием списания дефолтной задолженности кредиторами.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

