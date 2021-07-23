Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» делают последний выбор инвестиционной идеи в третьем сезоне. Влад входит в одну реку дважды, Лена подбирает ценную бумагу под цвет платья, Таня покупает «бодрую» акцию, а заместитель директора департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко объясняет на белках, почему рост рынка опережает рост экономики.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/87886604'>Битва инвесторов, раунд 10. Белочка пришла</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

Слушайте подкаст на



Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.



Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.

Слушайте десятый эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.

Елена ЯНКИНА