Антон Горелкин, депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи направил обращение к главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву из-за появившихся в СМИ сообщений о мошеннических действиях с аккаунтами пользователей на портале госуслуг. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Направил обращение к главе Минцифры Максуту Шадаеву по ситуации, сложившейся вокруг мошенничества с аккаунтами госуслуг. Надеюсь, что ситуация разрешится быстро, так как сейчас каждый день — это очередные жертвы мошенников на портале, где такое мошенничество должно быть невозможным в принципе», — написал депутат.

Горелкин отметил, что, «получив доступ к персональным данным, хранящимся на «Госуслугах», мошенники оформляют кредиты и займы на ничего не подозревающих пользователей государственного ресурса».

По мнению депутата, такие случаи приводят к «росту социальной напряженности и снижению доверия к «Госуслугам».

Эксперты рассказали о получении мошенниками кредитов через взломанные профили на «Госуслугах» Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

Анна КОМАРОВА