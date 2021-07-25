Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Промсвязьбанк совместно с ПФК ЦСКА и платежной системой Mastercard запустили «Карту болельщика ПФК ЦСКА», которая дает возможность получать уникальные призы, а также скидку 10% на товары в официальных магазинах клуба. За расчеты «Картой болельщика ПФК ЦСКА» клиентам будут начисляться бонусные баллы — «БитКони». По желанию держатель «Карты болельщика ПФК ЦСКА» сможет обменять накопленные «БитКони» на рубли из расчета 1 балл равен 0,5 рубля.

Держатели карт «Мир» получили возможность оплачивать покупки с помощью Apple Pay. Пользователям также будут доступны скидки при оплате проезда в метро, кэшбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы «Мир» и другие актуальные предложения.

Первыми банками, которые предоставили своим клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стали СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, банк «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк, уточнил гендиректор «Мира».

Хоум Кредит Банк выпустил новую дебетовую карту Homekids специально для детей до 14 лет. У нее яркий дизайн и кэшбэк за любые покупки. Среди преимуществ для родителей в банке указывают: бесплатные СМС после каждой покупки и операции по карте; возможность устанавливать ежедневные и ежемесячные лимиты на расходы, а также на определенные операции, например онлайн-покупки или игры; возможность переводить деньги на детскую карту в мобильном приложении или включить опцию автопополнения. Карту также можно пополнять наличными в терминалах и салонах связи МТС. Подключается к Apple, Google или Samsung Pay и платить смартфоном бесконтактно. Условия кэшбэка: 1% возвращается за любые покупки, 3% — за покупки в кафе и ресторанах и до 30% — за траты у партнеров Хоум Кредит Банка.

СКБ-Банк вновь запустил акцию «Снимай за 0» для владельцев кредитной карты «ДА!». Второй этап акции продлится по 31 августа 2021 года включительно. Владельцы карты «ДА!» в период действия акции могут снимать наличные денежные средства без комиссии в любых банкоматах страны.

Екатерина САВЕЛЬЕВА