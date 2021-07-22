X5 Group рассматривает сценарий уплаты налогов на дивиденды из прибыли, если денонсация соглашения РФ с Нидерландами вступит в силу с 2022 года. Об этом в ходе онлайн-трансляции БКС сообщила директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ретейлера Наталья Загвоздина, передает ТАСС.

«Поскольку у нас операционный бизнес весь в России, а инкорпорирована компания в Нидерландах, чтобы выплатить дивиденды, операционные «дочки» должны перевести эти дивиденды в Нидерланды. Этот объем дивидендов облагался налогом в 5%, который мы уплачивали в России сверх налога на прибыль. По новому соглашению, 5% могут превратиться в 15%. То есть если мы уплачивали с объема 50 миллиардов рублей [дивиденды по итогам 2020 года] 2,5 миллиарда рублей, то могут добавиться еще 5 миллиардов. У компании, конечно, есть выбор — изыскать внутри себя эффективность на эти 5 миллиардов рублей, выплатить их, что не повлияет на нашу дивидендную выплату, но уменьшит нашу чистую прибыль, или то, что мы делаем: мы продолжаем диалог с регулятором в России относительно того, чтобы, возможно, уравнять позицию по тем компаниям, которые инкорпорированы в Голландии, с теми, которые инкорпорированы на Кипре, Мальте, Люксембурге, где было принято решение оставить 5%», — сказала она.

Минфин: налоговое соглашение с Нидерландами прекратит действовать с 1 января 2022 года Соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения прекратит действовать с начала следующего года, следует из разъяснений , опубликованных на сайте Минфина России.

Глава IR-управления отметила, что финальное решение еще не принято, ожидается к концу года. «Худший случай, что с 2022 года upstream [перевод] этих дивидендов будет стоить дороже. Опять же, компания нашего размера всегда имеет возможность найти эту эффективность, поискать где-то еще, чтобы это не повлияло негативно на наши возможности и размер выплачиваемых дивидендов», — добавила она.

Загвоздина подчеркнула, что дивидендная политика компании остается неизменной, планов перейти на ежеквартальные выплаты пока нет. «Скорее всего, еще несколько лет мы будем платить 100% чистой прибыли», — отметила она.

«Мы можем платить больше чистой прибыли, потому что у нас есть нераспределенная прибыль прошлых лет, которая позволяет это делать. Наше решение по размеру дивидендов привязано больше к свободному денежному потоку, чем к чистой прибыли, потому что бизнес зарабатывает порядка 140 миллиардов рублей в год свободного денежного потока. У нас есть capex (капитальные затраты. — Прим. Банки.ру) порядка 80—90 миллиардов рублей. <...> После обслуживания долгового портфеля у нас все равно остается свободный денежный поток. Мы можем еще несколько лет занимать в банках. Мы не скрываем, что сейчас дивидендные выплаты не на 100% покрываются свободным денежным потоком, но компания туда движется. Наша долговая нагрузка уверенно держится ниже двух раз», — сказала она.



Общие дивидендные выплаты компании за 2020 финансовый год составили чуть более 50 млрд рублей. X5 Retail Group за 2019 год выплатила дивиденды в размере 30 млрд рублей. Акционерами X5 Retail Group являются CTF Holdings S.A. (входит в консорциум «Альфа-Групп») — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — 11,43%. Доля акционеров с владением менее 3% составляет 40,62%.