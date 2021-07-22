В случае сохранения биржевых цен на топливо на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, сообщил РБК министр энергетики Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго пояснил, что в такой ситуации власти могут подписать соглашение с нефтяными компаниями, которые регулируют объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличить биржевые нормативы продаж нефтепродуктов до 15%. «Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя», — сказал Шульгинов.

Для сдерживания роста цен существует «демпфирующий механизм», с помощью которого крупные производители топлива получают повышенные выплаты, чтобы не разгонять цены на внутреннем рынке топлива. «При реализации бензинов на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлив в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции», — отметил министр.

По его прогнозам, биржевые цены стабилизируются к концу июля, когда завершатся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что приведет к росту объемов производства бензина.

Ранее стало известно о рекордном росте цен на автомобильный бензин. Бензин марки «Премиум-95» (АИ-95) стал стоить 60 029 рублей за тонну, а марки «Регуляр-92» (АИ-92) — 57 597 рублей.

Замминистра энергетики Павел Сорокин объяснил, что рост цен может быть вызван увеличением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких нефтеперерабатывающих заводов.



По словам вице-президента по стратегическому развитию «ЛУКОЙЛа» Леонида Федуна, стоимость бензина в России зависит от курса рубля к иностранным валютам, поэтому снижение цены возможно в случае укрепления российской валюты.