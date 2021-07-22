Участники программы «Пушкинская карта» смогут потратить средства, начисленные на карту, в любом регионе России. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на мероприятии всероссийского проекта «Музейные маршруты России», которое проходит в Саратове.

«Важно, что деньги по этой карте молодой человек может потратить не только в своем субъекте Российской Федерации. Если он выезжает, например, в отпуск с родителями, на каникулы в другой субъект Российской Федерации, он может приобрести эти билеты где угодно посредством своей карты», — сказала она.

Обладателем «Пушкинской карты» станет любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет; планируется, что участниками станут 17 млн человек. Это школьники старших классов, студенты колледжей и вузов.

«Пушкинская карта» для посещения молодежью учреждений культуры начнет работу с 1 сентября 2021 года. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. По словам Яриловой, в реестр проекта «Пушкинская карта» уже вошли 829 учреждений культуры. В дальнейшем реестр будет пополняться, учреждения смогут подать заявки на участие.

В конце июня президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Финансовые средства будет предоставлять государство. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек. Подать заявку на участие сможет любой гражданин вышеуказанного возраста на портале «Госуслуги».