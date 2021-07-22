Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,85% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 754,44 пункта. Индекс РТС повысился на 0,86% — до отметки 1 599,74.

В лидерах по росту котировок оказались обыкновенные акции «Системы» (плюс 2,88%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 2,42%), бумаги Мосбиржи (плюс 2,05%), Petropavlovsk (плюс 2,02%), обыкновенные акции Московского Кредитного Банка (плюс 1,8%). Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,82%, СберБанка — на 0,76%, «Полюса» — на 0,53%, бумаги «Яндекса» — на 0,28%, «Норникеля» — на 0,17%, Mail.ru — на 0,16%, «Газпрома» — на 0,11%.

Наиболее заметное снижение стоимости показали ГДР FixPrice (минус 2,18%), обыкновенные акции «Россетей» (минус 1,69%), «РусГидро» (минус 0,98%), «Аэрофлота» (минус 0,94%), «Детского мира» (минус 0,86%). Бумаги МТС потеряли в цене 0,43%, «Магнита» — 0,27%.



«В четверг, 22 июля, российский фондовый рынок растет следом за другими финансовыми площадками. Позитива добавляет рост нефтяных котировок <…>. После большого снижения, вызванного новым решением стран ОПЕК+, стоимость энергоносителей стабилизировалась», — поясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.



«Российский рынок акций в четверг продолжил восстановление после провала ранее», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, индекс МосБиржи способен двигаться в коридоре 3 730—3 770 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1 580—1 610 пунктов.

Ася ШАЛИМОВА

