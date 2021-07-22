Рубль несколько укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,9 рубля, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,96 рубля (минус 28 копеек).

В ходе сессии было проведено 34,2 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 5,9 тыс. сделок с евро на 313 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,6—74,03 рубля за доллар и 86,81—87,35 рубля за евро.

«В четверг, 22 июня, курс отечественной валюты укрепился в паре с долларом и евро за счет растущих нефтяных котировок», — объясняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. По его словам, «в ближайшие недели поддержку курсу рубля окажет налоговый период и перечисление средств со счетов сырьевых компаний».



«Доллар США слабеет в паре с рублем. Не сказать, что рубль как-то чрезвычайно прекрасен и привлекателен для покупок, — в нефти много волатильности, и опорой она не является, инфляция в стране растет так, что привлекает внимание Кремля, а ожидания относительно решений Банка России в пятницу уже заложены в котировки. Кому-то рубль очень симпатичен, и за счет реализации этой внутренней истории он и смотрится увереннее остальных», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Ася ШАЛИМОВА