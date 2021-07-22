Правительство внесло в Госдуму проект закона об исполнении бюджета РФ за 2020 год, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Проект внесенного федерального закона включает следующие данные: доходы федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов; расходы федерального бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета; распределение расходов федерального бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов», — указано в сообщении.

В соответствии с документом, доходы бюджета в 2020 году составили более 18,7 трлн рублей, расходы — свыше 22,8 трлн, дефицит бюджета — 4,1 трлн рублей.



ТАСС в заметке на эту тему указывает, что, согласно законодательству, Госдума утверждает отчет об исполнении бюджета в одном чтении.

Ася ШАЛИМОВА