В Минэкономразвития РФ объединены департамент производительности труда и департамент защиты и поощрения капиталовложений, сообщается на сайте ведомства.

К функциям нового департамента будут относиться вопросы по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты и поощрения капиталовложений, содействия реализации новых инвестиционных проектов, а также обеспечение реализации, мониторинга, нормативного и методического сопровождения нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» указанного национального проекта.



Директором департамента назначен Александр Молодцов, курировать деятельность департамента будет первый замминистра экономического развития Андрей Иванов.

Ася ШАЛИМОВА