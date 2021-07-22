На Мальдивах власти ратифицировали поправку к закону о налогах и сборах аэропортов, согласно которой туристы должны будут платить налог на отъезд при отбытии с островов, сообщает РБК со ссылкой на портал Rajje. В Ассоциации туроператоров России предупреждают, что, таким образом, отдых на Мальдивах станет дороже.

Сейчас на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере 15 долларов с пассажира. С 1 января 2022 года система поменяется: сумма сбора увеличится и будет меняться в соответствии с классом, которым путешественник покидает острова. Иностранные пассажиры, вылетающие экономклассом, в качестве налога на вылет будут платить 30 долларов. Для вылетающих бизнес-классом сбор составит 60 долларов, первым классом — 90 долларов. Самый большой сбор предусмотрен для тех, кто путешествует на частных самолетах, — 120 долларов. Пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет будут освобождены от налога на вылет.

Кроме того, пассажиры, вылетающие через международный аэропорт Велана в Мале, должны будут заплатить 25 долларов США — так называемый «сбор на развитие аэропорта», отмечает АТОР.

Налог на вылет будет заранее включаться в стоимость авиабилетов.

В АТОР полагают, что на популярности Мальдив у российских туристов новый сбор не скажется. «Мальдивы — нишевое направление, и при той стоимости тура, которую готовы заплатить россияне за отдых на экзотических островах, новый налог вряд ли скажется на спросе по направлению», — приводит ассоциация комментарий директора департамента рекламы и PR туроператора «Русский экспресс» Анны Филатовской.

По данным Минтуризма Мальдив, на которые ссылается АТОР, только в июне в стране побывали почти 19 тыс. россиян, а с начала года по июль на курортах этого островного государства отдохнули около 125 тыс. россиян. По данным ВТБ, Мальдивы были в числе лидеров среди туристических направлений по тратам россиян за рубежом на новогодних каникулах.



По данным Ростуризма, для въезда на Мальдивы россиянам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус; на полностью вакцинированных туристов это требование не распространяется.