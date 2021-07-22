Минцифры России с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года проведет эксперимент по признанию банковской идентификации граждан равнозначной идентификации через единую систему идентификации и аутентификации для получения государственных услуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«Проект данного постановления правительства РФ подготовлен Минцифры России в инициативном порядке для проведения с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по признанию проводимой банками идентификации граждан через свои площадки равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Это позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг», — пояснили ТАСС в министерстве.

Там добавили, что для этого гражданину необходимо иметь регистрацию в ЕСИА и предварительно единожды дать соответствующие согласие через «Госуслуги» на приравнивание банковской идентификации к идентификации в ЕСИА для получения государственных услуг в каналах банка.

В Минцифры уточнили, что через коммерческие площадки банков граждане смогут получить информацию о ходе исполнительного производства, оформлять страховые, накопительные пенсии и государственное пенсионное обеспечение, получать сведения о их назначении, подавать заявления на постановку транспортного средства на государственный учет, вносить изменения в его регистрационные данные или прекращать государственный учет, а также оформлять государственные сертификаты на материнский капитал.

Данный документ разработан в целях повышения эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти и физических лиц через различные коммерческие организации и улучшения клиентского опыта в ситуации масштабного распространения новой коронавирусной инфекции.



По завершении эксперимента Минцифры проведет оценку его результатов и подготовит доклад в правительство с необходимыми предложениями, в том числе в части нормативно-правового регулирования.