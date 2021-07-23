На должность председателя правления банка «Приморье» назначен Андрей Зверев, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления — финансового директора.

«Кандидатура Андрея Зверева согласована Восточным центром допуска финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации на должность председателя правления банка «Приморье», — говорится в релизе.

Как отмечается, в новой должности Андрей Зверев сосредоточится на реализации новых стратегических приоритетов банка.

«Перед нами стоят амбициозные планы по реализации обновленной стратегии развития банка, улучшению позиций на финансовом рынке, а также качественному обслуживанию интересов наших клиентов как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Также в приоритетах рост и улучшение качества кредитного портфеля, оптимизация продуктовой линейки и дальнейшее расширение географии присутствия банка», — сообщили в финучреждении.

Андрей Николаевич Зверев в 2004 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специализации «Финансы и кредит», также получил дополнительное профессиональное образование «специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами». В банке «Приморье» Андрей Зверев работает с 2004 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

