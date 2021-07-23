Минстрой выступил против жесткого запрета на привлечение коллекторов, состоящих в государственном реестре, для взыскания долгов за ЖКУ, пишет «Коммерсант» . Соответствующие поправки к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ» подготовлены и направлены в федеральные органы власти, говорится в ответе ведомства на обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), направленное ранее профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Рост дебиторской задолженности ставит под угрозу проведение ремонтных работ и инвестпроекты и может привести к перебоям с водоснабжением и водоотведением для конечных потребителей, поясняют в Минстрое. РАВВ в письме подчеркивала, что создание «дополнительных подразделений и штатных единиц является более затратным, чем использование услуг специализированных организаций», и приведет либо к росту тарифов для населения, либо к снижению качества предоставляемых услуг.

В марте 2019 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который запрещает передавать коллекторам права на работу с долгами граждан за ЖКУ. Вместо них взысканием должны были заняться участники рынка. В мае 2021 года законопроект прошел первое чтение.

Госдума в первом чтении одобрила запрет передачи коллекторам долгов за ЖКУ Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации.

Любое взыскание просроченной задолженности должно быть урегулировано, говорят участники коллекторского рынка. Должникам все равно, кто звонит и по какому долгу, важно, чтобы права соблюдались, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, конфискация приватизированного жилья за долги ЖКУ почти невозможна. Если речь идет о договоре социального найма, гражданам должны предоставить жилье взамен.

Очевидно, что эксперимент по изгнанию коллекторов из сферы взыскания долгов за ЖКУ не удался, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, «профессиональные взыскатели, состоящие в реестре ФССП, обязаны соблюдать жесткие правила, серьезно регулируются, осуществляют эффективное саморегулирование и в целом строят цивилизованный рынок возврата долгов».