Рубль немного уступает доллару и евро через час после начала валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,75 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,78 рубля (плюс 3,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,6775—73,805 рубля за доллар и 86,7275—86,8625 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

