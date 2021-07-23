Ряд крупнейших российских компаний — «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «АЛРОСА», «Сибур», «Северсталь», СберБанк и ВТБ — заинтересовались российскими офшорами, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением в этих организациях, отмечая, что их предложения, а также инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей по корректировке режима специальных административных районов (САР) направлены в правительство.

Приложение с условиями бизнеса прикреплено к опубликованным в апреле поправкам к закону о САР; представители бизнеса предлагали, например, расширить возможности по освобождению от российского налога на прибыль доходов от зарубежных добывающих компаний, работающих в формате соглашения о разделе продукции, сократить требования к минимальному объему инвестиций, количеству штата и площади офиса на территории офшора, распространить ставку налога в 10% не только на доходы, полученные от зарегистрированной в САР холдинговой компании, но и на дивиденды, снизить порог участия головной организации в капитале ее зарубежной «дочки», при котором допускается ее перевод в САР, со 100% до 50%, разрешить вычесть из налогов при перерегистрации структуры в САР сумму, уплаченную за «выезд» из иностранной юрисдикции (так называемый exit tax), и т. д.

В обмен на льготы компании должны будут вложить в инфраструктуру островов (социальную, транспортную, энергетическую и т. д.) не менее 300 млн рублей за два года, а также арендовать или выкупить офис площадью от 100 кв. метров и нанять персонал численностью не менее 15 человек; при этом процесс начнется не раньше следующего года, поскольку окончательное понимание, как изменится режим, появится только после принятия всех поправок к закону в осеннюю сессию.

Источник отмечает, что компании, предложившие свои меры, действительно рассматривают перевод каких-либо из своих структур в САР, но список далеко не исчерпывающий: гораздо больше организаций находятся в высокой стадии готовности к переезду, но не афишируют своих планов до официального решения на совете директоров; другой собеседник, близкий к правительству, уточнил, что в Кабинете министров рассчитывают на массовый перевод зарубежных структур крупнейших российских организаций в САР: неформальная рекомендация профильным министерствам — прежде всего Минфину и Минэкономразвития — ускорить приток компаний в российские офшоры исходила от «высшего руководства».

Партнер налоговой и юридической практики PwC Галина Науменко отметила интерес сверхкрупного бизнеса к САР, уточнив, что, по ее оценкам, за год на острова «заедет» около 30—50 компаний, наиболее вероятные кандидаты на регистрацию в российских офшорах — иностранные проекты российских нефтегазовых холдингов.