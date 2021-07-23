Агентство Moody's Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19, пишет РБК . Темпы восстановления и «рубцевания шрамов» после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах, указывает Moody's.

Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу. Небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов, это страны с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы и Китай.

Россия с Мексикой, Бразилией и Австралией входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2% до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП), отметило Moody's.

В России назвали цену ограничений для экономики в третью волну пандемии Рост ВВП России в этом году по-прежнему прогнозируется в диапазоне 3,7—4%.

Агентство прогнозирует, что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году. В отдельных развивающихся и более бедных странах пандемия нивелирует наметившийся в предыдущие годы прогресс в сокращении бедности и социально-экономического неравенства. Государства, зависящие от туризма, называются наиболее пострадавшими от пандемии. Легче преодолеют последствия пандемии страны, в которые большая доля туристов приезжает на автомобилях, например Хорватия. Туристические направления Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Таиланд, могут быть менее востребованы из-за низких темпов вакцинации.

Пандемия ускорила автоматизацию и цифровизацию рабочих мест, но усилила торговый протекционизм. В условиях пандемии рынки труда столкнулись с сокращением производительности. Сокращение объема выпуска приведет к снижению доходов домохозяйств и корпораций, что напрямую повлияет на налоговые поступления в бюджеты и усугубит проблемы с обслуживанием госдолга. Такая участь ждет страны, в которых большая доля налогов идет от сферы товаров и услуг, предупреждает Moody's.