Агентство Moody's Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19, пишет РБК. Темпы восстановления и «рубцевания шрамов» после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах, указывает Moody's.
Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление. К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу. Небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов, это страны с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы и Китай.
Россия с Мексикой, Бразилией и Австралией входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2% до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП), отметило Moody's.
Рост ВВП России в этом году по-прежнему прогнозируется в диапазоне 3,7—4%.
Агентство прогнозирует, что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году. В отдельных развивающихся и более бедных странах пандемия нивелирует наметившийся в предыдущие годы прогресс в сокращении бедности и социально-экономического неравенства. Государства, зависящие от туризма, называются наиболее пострадавшими от пандемии. Легче преодолеют последствия пандемии страны, в которые большая доля туристов приезжает на автомобилях, например Хорватия. Туристические направления Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Таиланд, могут быть менее востребованы из-за низких темпов вакцинации.
Пандемия ускорила автоматизацию и цифровизацию рабочих мест, но усилила торговый протекционизм. В условиях пандемии рынки труда столкнулись с сокращением производительности. Сокращение объема выпуска приведет к снижению доходов домохозяйств и корпораций, что напрямую повлияет на налоговые поступления в бюджеты и усугубит проблемы с обслуживанием госдолга. Такая участь ждет страны, в которых большая доля налогов идет от сферы товаров и услуг, предупреждает Moody's.
Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от 1,7 трлн до 2,4 трлн долларов. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает ТАСС.