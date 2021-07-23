Банк России приказом от 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Руна-Банка (регистрационный номер 3207, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, Руна-Банк:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков;

допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Реализуемая бизнес-модель демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года Руна-Банк является убыточным. Отражение реальных кредитных рисков в соответствии с требованиями Банка России приводило к нарушению обязательного норматива», — отмечается в сообщении.

Как указывает регулятор, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

Деятельность Руна-Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Руна-Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Руна-Банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руна-Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

