Банки все активнее поднимают ставки по депозитам из-за разогнавшейся инфляции, чтобы удержать вкладчиков: в среднем, по данным Центробанка, в десяти крупнейших банках по размеру средств населения они выросли до 5,3% с 5,1% за последние 30 дней, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический обзор Moody's.

По мнению аналитиков, из-за этого увеличатся их расходы на фондирование. После пяти лет низкой инфляции и снижения процентных ставок, которые принесли пользу российским банкам и привели к буму на ипотечном рынке, тенденция развернулась.

Отмечается, что рост средней максимальной ставки по депозитам ускорился: на 0,2 процентного пункта за последние 30 дней против 0,17 п. п. за предыдущие 30 дней. Это указывает на то, что банки продолжают повышать привлекательность вкладов для клиентов, чтобы противостоять инфляции, пишут аналитики Moody's, добавляя, что она разогналась в годовом выражении с 3% в июне прошлого года до 6,5% в июне 2021 года, достигнув максимального показателя с августа 2016 года.