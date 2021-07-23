Банк России приказом от 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Русское Финансовое Общество» (регистрационный номер 3427-К, г. Москва).

«Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Русское Финансовое Общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.

Как указывает регулятор, деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

В НКО «Русское Финансовое Общество» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

