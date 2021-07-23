Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал совладельца крупнейшего грузового перевозчика России «Деловые линии» Александра Богатикова и связанную с ним кипрскую компанию Doglemor выплатить судебные расходы и накопленные проценты в пользу находящегося под домашним арестом в России CEO Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста», Михаила Хабарова и его кипрской компании Caledor. Об этом пишет РБК , ссылаясь на судебное решение LCIA. Размер компенсации составит около 10,2 млн долларов.

В основу спора легло опционное соглашение на 30% акций «Деловых линий», заключенное в 2015 году между бывшим главой компании А1 (входит в «Альфа-Групп») Хабаровым и на тот момент основным владельцем «Деловых линий» Богатиковым. Соглашение, истекшее в феврале 2018 года, не было исполнено, и Хабаров решил взыскать ущерб в Лондонском суде. Согласно показаниям Богатикова, его конфликт с Хабаровым начался в 2017 году, после того как бывший глава А1 не смог защитить самого Богатикова от уголовного преследования, а «Деловые линии» — от внимания налоговой службы. В апреле 2017 года Богатикова задержали по делу о неуплате налогов. Затем у компании сменились акционеры: доля Богатикова сократилась до 43%, после этого Хабаров посчитал, что теперь исполнение опционного соглашения на 30% «Деловых линий» стало невозможным, и обратился в LCIA.

Суд в Лондоне вынес уточненное решение по иску топ-менеджера «Траста» к бывшему деловому партнеру Первое решение лондонского арбитража по этому делу было вынесено в начале 2020 года, но российский суд отказал в его признании и приведении в исполнение, поскольку была допущена ошибка в расчете убытков.

В январе 2020 года LCIA присудил Хабарову и Caledor 58 млн долларов, но суд допустил в расчетах ошибку: сумма возмещения рассчитывалась арбитрами исходя из стоимости компании в целом и отдельно 30% спорных акций. Арбитры прибавили к стоимости компании налоговые обязательства на 90 млн долларов, в результате чего выросла ее общая стоимость, а оценка 30% составила 118 млн долларов. За вычетом стоимости опциона ущерб равнялся 58 млн долларов. Но при вычете налоговых обязательств из стоимости компании компенсация сокращалась до 4 млн долларов. В феврале 2021 года арбитры пересмотрели оценку рентабельности компании с 9,9% до 12,5%, в результате стоимость компании составила 365 млн долларов, а 30% — 109 млн долларов, ущерб был оценен в 49 млн долларов.

Хабаров и Caledor в марте 2021 года обратились в LCIA, потребовав от ответчиков выплаты процентов за период с 1 марта 2018 года, когда опцион перестал действовать. Арбитры решили, что проценты должны рассчитываться по годовой ставке LIBOR плюс 2%, в результате накопленные проценты составили 6,1 млн долларов. Истцы также потребовали возложить уплату судебных расходов на ответчиков. Богатиков и Doglemor возразили, что каждая сторона должна оплачивать собственные расходы. Судьи решили, что ответчики должны взять на себя расходы истцов. В результате Богатикова и Doglemor обязали выплатить истцам еще около 4 млн долларов расходов на юристов, а также менее значительные расходы около 25 тыс. долларов. На ответчиков легли и 537 тыс. фунтов стерлингов расходов и комиссий самого суда.