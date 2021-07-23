📰 Компания Twitter по результатам II квартала 2021 года показала самый быстрый рост доходов с 2014 года, пишет Forbes , ссылаясь на CNBC. Так, выручка Twitter выросла на 74% в годовом исчислении в отчетном квартале, достигнув 65,6 млн долларов. В компании связали этот рост со «значительным увеличением спроса со стороны рекламодателей». Кроме того, в III квартале Twitter ожидает доход от 1,22 млрд до 1,3 млрд долларов, прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков — 1,17 млрд долларов. В течение года численность персонала и общие расходы компании вырастут как минимум на 30%, а выручка будет расти быстрее, чем расходы.

📰 В случае реализации сценария, при котором инфляция выходит из-под контроля и поднятие ставки со стороны Банка России не приведет к желаемому результату, инвесторам стоит фокусироваться на акциях и сырье, рассказал «Российской газете» заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков. По его словам, это связано с тем, что за высокой инфляцией в локальной валюте, как правило, следует ее девальвация, поэтому наиболее оптимальной стратегией в условиях инфляции является комбинирование портфеля акций и облигаций, сокращение срочности облигаций и фокус на акциях отдельных секторов. Все это можно сделать самостоятельно либо через комбинацию готовых продуктов в виде портфеля из открытых и биржевых ПИФов, отметил эксперт.

📰 Продажи кнопочных телефонов в России в первом полугодии неожиданно выросли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров. С начала 2021 года в России продано 3,1 млн кнопочных телефонов, это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года, рассказали в «Связном». В денежном выражении продажи выросли еще больше — на 18,8% до 4,5 млрд рублей. Средняя цена устройства увеличилась на 11% до 1,45 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников: они заменяют ими стационарные устройства. Кроме того, участники рынка говорят об усилении бдительности граждан в отношении кибермошенников и утечек данных. Однако поставки таких телефонов сокращаются на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты. По этой же причине существенно увеличивается стоимость самих устройств.

📰 С начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Производителей сейчас по жалобам граждан проверяет Федеральная антимонопольная служба. Рост усилился этим летом, в сезон ремонта дач: в России ощущается нехватка некоторых материалов. Также из-за валютных колебаний и увеличения стоимости доставки дорожают импортные материалы чистовой отделки: напольные покрытия, краска, плитка, в результате этого выросла и стоимость квартир с отделкой на 25—30%. Некоторые девелоперы не исключают, что до конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5—7% в зависимости от экономической ситуации.

Анна КОМАРОВА