Минэкономразвития планирует запустить мониторинг качества госуслуг, соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант» . Предполагается, что проект наладит систему обратной связи государства и граждан, а в перспективе будет возможен переход на круглосуточное предоставление услуг в онлайн-формате.

Для реализации проекта ведомство намерено собрать данные о качестве госуслуг в одной точке — в созданной еще в 2012 году информационно-аналитической системе ведомства. Сейчас система уже аккумулирует мнение граждан о качестве наиболее массовых и социально значимых госуслуг, оказываемых, например, МВД, ФНС, Росреестром, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, однако ряд ведомственных данных недоступен из-за информационной фрагментированности правительства.

Попытки расширить охват, как указывают авторы в пояснительной записке, встречают сопротивление со стороны органов, которые не заинтересованы в формировании единой прозрачной системы сбора сведений о предоставляемых ими услугах и обратной связи от заявителей. Проектируемые изменения наделяют Минэкономразвития полномочиями по проведению мониторинга качества всех госуслуг, а также по изучению общественного мнения об их качестве. По данным министерства, всего в РФ можно получить более 200 тыс. госуслуг, из них около 700 в рамках портала «Госуслуги». До сих пор мониторинг качества ведомство проводило исключительно на основании отзывов граждан, поправки же вводят автоматизированный контроль за всеми госуслугами, независимо от того, как они получены: удаленно через Интернет или лично, в МФЦ либо в ведомстве. При этом Минэкономразвития сможет наблюдать ход исполнения госуслуги на каждом этапе, такие новации во многом стали возможны благодаря их цифровизации.

Документ обязывает делиться такими данными все госорганы, внебюджетные фонды, «Росатом» и «Роскосмос». При этом изменения в первую очередь затронут федеральные услуги, для регионов и муниципалитетов нормы пока носят рекомендательный характер. Остальным же предстоит внести в систему мониторинга сведения о действующих услугах и поддерживать перечень в актуальном состоянии. В ежедневном режиме также необходимо направлять сведения о ходе предоставления госуслуг и отзывы граждан и бизнеса о качестве и доступности услуг. Также система будет агрегировать данные о ходе и качестве госуслуг из других источников, перечень таких источников, порядок оценки качества услуг, как и правила проведения мониторинга в целом, министерство определит отдельно.

По результатам мониторинга ведомство будет ежеквартально готовить доклад в правительство и правительственную комиссию по административной реформе, предполагается, что гибкая настройка системы на основе обратной связи от заявителей станет ключевым элементом положительной оценки работы институтов госуправления.