Сервис «Поступление в вуз онлайн» до 1 апреля 2022 года дополнится функцией подачи документов на все программы высшего образования. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, утвержден перечень поручений по итогам поездки главы Кабинета министров в Томскую область в начале июля. Отдельный блок в документе посвящен повышению качества цифровых сервисов.

«Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис «Поступление в вуз онлайн», действующий на портале госуслуг. В нем должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая прием на платные места», — отмечают в пресс-службе. Кроме того, «на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку».

«Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах», — добавили в пресс-службе. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями в Томске.