Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 763,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,56% и равнялся 1 608,63 пункта.

По состоянию на утро пятницы внешний фон оценивается как нейтральный, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, в небольшом плюсе торгуются фьючерсы на индексы США, но сырьевые рынки снижаются, перечисляет он.

«Учитывая небольшой откат нефтяных котировок и приближающиеся выходные, полагаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать район 3 750 пунктов. Допускаем развитие роста в случае улучшения сантимента мировых рынков», — комментирует эксперт.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

