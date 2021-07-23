Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты», в июне 2021 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% и составило 2,28 млн единиц. Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество займов «до зарплаты» выдано в Москве (111,6 тыс. ед.), Московской области (101,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (82,1 тыс. ед.), Свердловской области (80,7 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (73,7 тыс. ед.).

Сокращение выдачи микрозаймов в июне было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Ленинградская (-4,3%) и Тюменская (-3,9%) области, Пермский край (-3,8%) и Санкт-Петербург (-3,8%). Наименьшее снижение выдачи микрозаймов отмечено в Белгородской (-0,1%), Волгоградской (-0,6%) и Саратовской (-0,9%) областях.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО