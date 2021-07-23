Минпромторг направил в регионы письмо с указанием как минимум вдвое увеличить количество ярмарок, на которых будут продавать овощи нового урожая — до 80 тыс. в год. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, уточняя, что мера позволит вовлечь в оборот продукцию мелких производителей и частных хозяйств, что благотворно отразится на стоимости «борщевого набора».

Евтухов напомнил, что в прошлом году из-за пандемии ярмарки в регионах проводили гораздо реже. Поэтому в министерстве сочли важным не только выйти на доковидный уровень, но и увеличить в два раза количество ярмарок по сравнению с 2019 годом. Тогда в регионах провели около 40 тыс. ярмарок. «Мы хотим удвоить эту цифру, чтобы было не менее 80 тысяч ярмарок в год», — сказал он.

Замминистра добавил, что при условии хорошего урожая цены на овощи будут снижаться до уровня предыдущих лет уже с конца июля. Минсельхоз, торговые сети и союзы производителей овощей подтверждают этот прогноз, подчеркнул Евтухов. «Мы внимательно следим за ситуацией с ценами на сезонные овощи. Поступление нового урожая отечественных овощей началось в середине июня, дефицита по данной категории товаров нет. По моркови и капусте в рознице полномасштабное снижение цен еще не началось: сейчас аграрии только приступают к сбору нового урожая моркови», — пояснил замглавы ведомства.

По словам Евтухова, ситуация меняется в лучшую сторону ежедневно благодаря завозу продукции нового урожая, который еще не столь большой по объемам. Он отметил, что на крупных оптовых продовольственных рынках оптовая цена овощей резко снижается. Но торговые сети не столь гибки в скорости ценообразования, поскольку сейчас распродают существенные партии, закупленные раньше. «У них мы увидим снижение цен в течение одной-двух недель», — добавил замглавы Минпромторга.

Сейчас Минпромторг фиксирует снижение темпов роста цен относительно первого полугодия. По данным ведомства, капуста по отношению к прошлой неделе подорожала на 2,4%. Морковь подешевела на 3,8%, картофель и лук — на 6,2% и 2,4% соответственно. Также чиновники отметили дальнейшее сезонное снижение цен на помидоры и огурцы: на 5,4% по каждой категории. Этот тренд будет сохраняться, сказал Евтухов.