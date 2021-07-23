Для малых и средних компаний предложили создать отдельную биржу и еще один институт поддержки. С такой инициативой выступил Центр стратегических разработок (ЦСР) в бюллетене «Пути трансформации финансового рынка в России», пишут «Известия» .

По информации в бюллетене ЦСР, российский финансовый рынок недостаточно эффективно выполняет одну из важнейших функций, связанную с трансформацией сбережений в инвестиции, а также не способствует привлечению капитала в развитие российских компаний. Как следствие, государство вынуждено брать на себя дополнительную нагрузку для поддержания инвестиционных процессов, в том числе за счет обширной системы институтов развития. При этом на фоне пандемии актуальность поиска дополнительных ресурсов для стимулирования социально-экономического развития России существенно возросла.

При этом в ЦСР уверены, что одним из драйверов роста экономики может стать трансформация финансового рынка. Так, важным шагом для развития финансового рынка и экономики России в целом должно стать создание специальных биржевых площадок для компаний сектора МСП, а также отдельного института поддержки начинающих бизнесов. По мнению ЦСР, существующих мер помощи малым фирмам в форме льготных кредитов недостаточно, и это не позволяет в полной мере стимулировать деловую активность. Вместе с тем именно ограниченный доступ к финансовым ресурсам для небольших компаний выступает одним из главных препятствий к экономическому росту.

Отмечается, что в таких условиях повышается необходимость в институте, который был бы способен брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, использовать особые методы поддержки стартапов (беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты) и сопровождать их до того момента, как они станут устойчивыми платежеспособными компаниями. Кроме того, одним из позитивных шагов может стать развитие альтернативной биржи, ориентированной на небольшие компании, с низким объемом торгов и более доступными условиями для листинга ценных бумаг. Такие площадки могут создать для всех эмитентов различных отраслей конкурентные условия, уверены в ЦСР.

В Минэкономразвития сообщили, что не видят необходимости в дополнительной бирже для субъектов МСП, так как они могут выйти на рынок через «Сектор Роста» на Мосбирже с сопровождением ЦБ. Кроме того, там рассказали, что малый бизнес может получить компенсацию части затрат на листинг и выплату купонов по облигациям в рамках нацпроекта МСП. В то же время эксперты разошлись в оценке инициативы. Так, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что создание нового института поддержки стартапов и отдельной биржи для них позволит вывести деятельность таких компаний на совершенно новый уровень, расширить их возможности по формированию эффективных финансовых потоков и решить многие материальные проблемы. Позитивно отозвалась она и о либерализации правил инвестирования средств НПФ.

Однако у первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала другое мнение: он отметил, что институт развития малого бизнеса уже есть, это Корпорация МСП, и проще реформировать ее, чем создавать еще одну организацию, которая потребует дополнительного финансирования. То же касается и отдельной биржи: целесообразнее ограничиться обособленным подразделением в рамках существующей, а не учреждать новую с нуля, пояснил он. При этом, по мнению эксперта, успех МСП на фондовом рынке зависит прежде всего от готовности инвесторов рисковать. Если аппетита к такой стратегии нет, создание дублирующих структур не поможет малому бизнесу привлекать финансирование, констатировал он.