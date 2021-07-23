Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение защиты пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию.

Сейчас при досрочном переходе застрахованного лица к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего (или части) дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) предыдущего страховщика. Сейчас законом не предусмотрена возможность возврата из РОПС инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода застрахованного лица от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает включить в единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии или на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица удержанных в результате досрочного перехода средств пенсионных накоплений в настоящее время осуществляется в судебном порядке. Но в отдельных случаях имеют место отказы судебных органов в удовлетворении требований граждан о восстановления на их счетах ранее изъятого в РОПС инвестиционного дохода.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан по признанному судом недействительному договору по обязательному пенсионному страхованию) восстанавливать из РОПС на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.