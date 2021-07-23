Предложение дать право коллекторам взыскивать с граждан долги за ЖКУ можно рассматривать только при наличии гарантий неприменения ими незаконных методов давления на людей. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило и направило на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект поправок, в которых предлагается предусмотреть возможность привлечения коллекторов для взыскания долгов по ЖКУ при условии включения их в соответствующий госреестр юридических лиц. Об этом говорится в письме министерства в ответ на обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, опубликованном на сайте ассоциации.

«Расширение возможности работы коллекторов в том числе на сферу ЖКХ можно рассматривать только в том случае, если будут предложены действенные механизмы гарантий для граждан от применения коллекторами незаконных методов давления на людей. Наш комитет считает, что эти вопросы взаимосвязаны», — сказал Клишас журналистам.