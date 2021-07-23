Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции, говорится в сообщении ЦБ на сайте регулятора.

Отмечается, что в этих условиях кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились. Наметилась тенденция к росту кредитных и депозитных ставок, но увеличение последних пока происходит медленно.

Сегодняшнее решение ЦБ ускорит подстройку процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике, что позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, пояснил регулятор.

Банк России снова повысил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 июля, принял решение повысить ключевую ставку.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО