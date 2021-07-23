Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам «Доход в ЗЕНИТе», «Баланс» и «Пенсионный». Доходность выросла на 0,3—0,9 процентного пункта. Максимальная доходность депозита «Баланс» составляет 6,19% (при капитализации процентов), следует из релиза. Срок вклада составляет 400 дней, минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет депозита либо на текущий или карточный счет. Вклад «Доход в ЗЕНИТе» можно открыть по ставке 6,3% годовых на срок 700 дней. При досрочном расторжении договора с 351-го дня действует ставка 5%. Для открытия достаточно 30 тыс. рублей. По депозиту «Пенсионный» ставка составит до 4,28% на срок 367 дней при условии капитализации процентов. Вклад — пополняемый с возможностью совершения расходных операций. Его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн».

Почта Банк увеличил процентные ставки по всей базовой линейке вкладов на 0,25 п. п., а по промовкладу «Горячий сезон» — на 1,5 п. п. Таким образом, теперь максимальная ставка в базовой линейке составит 5% годовых, а по промовкладу «Горячий сезон» — 7% годовых. Максимальная ставка по специальному вкладу для пенсионеров «Пенсионный+» теперь составляет 6,5% годовых. Базовая ставка по этому депозиту повышена до 4,5% годовых, к ней можно получить надбавку в 1,75 п. п., если перевести пенсию в Почта Банк. А также прибавить еще 0,25 п. п., если тратить по карте от 10 тыс. рублей в месяц (со второго месяца). При этом условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк.

Росбанк повысил ставки по вкладам. По годовому депозиту «Прогрессивный» ставка за первые три месяца повышена до 5,5% (с 3,5%), а за период с десятого по 12-й месяц — до 7% годовых (с 5,5%). Средняя доходность за полный срок вклада составляет 6,25%. Ставка при досрочном возврате депозита — 0,01%. Сумма вклада может составлять от 500 тыс. до 50 млн рублей. На 0,75 п. п. увеличиваются ставки по депозитам «150 лет надежности» и «Премиум 150 лет надежности». Опция «Welcome бонус» применяется при открытии вклада «150 лет надежности» в период до 30 сентября 2021 года. При применении этой опции процентная ставка в рублях повышается на величину от 1 п. п. при открытии такого депозита на шесть месяцев до 1,75 п. п. при открытии на 36 месяцев.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк (входит в группу УБРиР) повысили ставки по ряду вкладов из своей продуктовой линейки. Рост составит до 0,25 п. п. в зависимости от продукта. Максимальная ставка по депозиту УБРиР «Пенсионный» составила 6,45% годовых. По вкладу также предусмотрена льготная ставка, по которой производится перерасчет начисленных процентов при досрочном расторжении договора, она выросла до 5,75% годовых. Доходность по депозиту «Удобный» сроком от 180 дней увеличилась на 0,25 п. п. Выросли также ставки по «Удобному онлайн». Максимальную доходность по дистанционному вкладу — до 7,39% годовых — можно получить, открыв его на срок до трех лет и оформив при этом пакет «Все под контролем. Лайт». Поднялись ставки по ряду продуктов из линейки ВУЗ-Банка. На 0,25 п. п. увеличилась доходность по депозитам «Удобный», «Пенсионный» и «Надежный».

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Здоровый стандарт», который открывается на 550 дней на сумму от 15 тыс. рублей, составляет 6,5% годовых. Вклад «Летний стандарт» размещается на 360 дней под 6,5% годовых. Доходность по депозиту «Пенсионный стандарт» (открывается на сумму от 10 тыс. рублей, срок — от 31 до 550 дней) составляет от 4,7% до 6% годовых. Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (на сроки от 31 до 550 дней) равна от 4,35% до 6% годовых. Ставка по депозиту «Универсальный стандарт» на срок 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей будет равна 4,5%, от 30 тыс. — 5% годовых. Ставки по вкладу «Платиновый стандарт» с суммой от 3 млн рублей составят 5,05% и 5,2% годовых на срок 190 и 370 дней соответственно. Ставки по депозиту на сумму от 10 млн рублей на срок 190 и 370 дней будут равны 5,2% и 5,35% годовых соответственно. Вклад «Онлайн стандарт» открывается на срок 30, 90 и 190 дней в сумме от 10 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока с процентными ставками 4,85%, 5,15% и 5,35% годовых соответственно. Депозит «Здоровый стандарт Онлайн» размещается на срок 370 дней от 15 тыс. рублей, процентная ставка составляет 6,4% годовых. Вклад «Летний стандарт Онлайн» открывается на срок 360 дней на сумму от 100 тыс. рублей, процентная ставка — 6,6% годовых. Действующие ставки действительны по 2 августа 2021 года включительно.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Газпромбанк повысил ставки по пролонгируемому вкладу «Ваш успех» на 0,4 п. п. на суммы свыше 1 млн рублей. Максимальную доходность до 7% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении депозита на срок 1 095 дней. При открытии вклада на срок 548 и 367 дней доходность составит до 6,1% и 6% соответственно. Возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрена.

Новикомбанк добавил в линейку вкладов депозиты сроком на полтора и два года. В линейке вкладов «Комфорт» теперь доступны депозиты сроком на 550 и 732 дня. Максимальная ставка по вкладу сроком 550 дней составит 4,8%, по депозиту сроком 732 дня — 5%. С начала июля ставки по вкладам были увеличены на 0,2—0,6 п. п.: депозиты линейки «Капитал» принесут доход в рублях от 4,1% до 5,6% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 3,7% до 5% годовых. По линейке депозитов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3% до 5% годовых. «Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» — накопительный депозит с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Гульназ ЮСУПОВА