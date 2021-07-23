ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 24 июля.

Курс доллара поднялся на 7,18 копейки, составив 73,7663 рубля (73,6945 рубля на 23 июля). Курс евро снизился на 7,76 копейки, до 86,8451 рубля (86,9227 рубля на 23 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 14 копеек и составил 73,57 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,54 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,51—73,83 рубля за доллар и 86,49—86,98 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА